У Росії в останній день липня підпалили девʼять військкоматів

У Росії 31 липня підпалили військкомати у девʼяти містах, повідомляє телеграм-канал Baza.

Один із випадків стався у Санкт-Петербурзі, де 53-річний чоловік підпалив ґанок відділу військкомату в Центральному районі міста, а після цього спробував протаранити на автомобілі ворота у двір будівлі. Через кинутий петербуржцем «коктейль Молотова» спалахнула пожежа на площі 1 квадратний метр, її швидко загасили.

Силовики затримали палія, який, пише «Фонтанка», нібито отримав по телефону вказівку від чоловіка, який представився «співробітником ФСБ Колесніковим». Проти затриманого порушили кримінальну справу про умисне ушкодження чужого майна шляхом підпалу (частина 2 статті 167 КК РФ). Підозрюваному загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

Також того дня намагалися підпалити військкомати в Калузі, Подольську, Можайську, Омську, Верхньоуральську, Копейську та Розсоші. Більшості з паліїв, за їхніми словами, перед цим телефонували невідомі та переконували здійснити підпал.

Зокрема, в місті Розсош Воронезької області силовики затримали 24-річну вчительку історії, яку, за її словами, підпалити військкомат попросили телефонні шахраї. Вони переконали жінку в тому, що в будівлі військкомату перебувають невідомі, які намагалися оформити на неї кредити, і щоби затримати їх, їй потрібно кинути в будівлю «коктейль Молотова».

Раніше «Медіазона» повідомляла, що з початку російського вторгнення в Україну військкомати та інші держустанови в РФ підпалювали щонайменше 113 разів. У половині відомих випадків кримінальні справи про ці підпали розслідувалися за статтями про тероризм (стаття 205 КК РФ). За підозрою у підпалах військкоматів силовики затримали щонайменше 102 особи.

Російські суди, за інформацією «Медіазони», вже ухвалили вироки у 31 справі. При цьому 37 паліям призначили позбавлення волі на строк до 19 років.