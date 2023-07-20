У РФ пропонують у 100 разів збільшити штрафи за порушення правил військового обліку

До Державної думи РФ внесли законопроєкт, який різко збільшує штрафи за порушення правил військового обліку. Для приватних осіб максимальна сума штрафів зросте у сто разів – із 500 до 50 тисяч рублів, для юридичних – у 25 разів – із 20 до 400 тисяч.

Також до 50 тисяч рублів зросте штраф за неявку громадянина у військкомат по повістці. Також передбачається штраф до 20 тисяч рублів за неповідомлення військкомату про переїзд до іншого регіону, отримання освіти, зміни місця роботи чи посади, зміну сімейного стану.

За чинним законодавством РФ військовозобов’язані мають повідомляти про все це військкомати в двотижневий термін, однак цього правила мало хто дотримується.

За ухилення від призначеного для призовних заходів медичного обстеження штраф передбачено до 25 тисяч рублів. Стільки є – за навмисне псування чи втрату документів військового обліку.

До 500 тисяч рублів штрафуватимуть юросіб, які не сприятимуть військкоматам у мобілізації.

Поправки вже схвалено думським комітетом до другого читання законопроєкту, який збільшує штрафи для «ухилянтів». Це чергове посилення призовного законодавства у РФ на тлі війни проти України.