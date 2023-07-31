Учительку російської мови затримали в Криму за спробу підпалу військкомату

В окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка нібито намагалася підпалити військкомат, повідомляють російські телеграм-канали.

Видання Shot стверджує, що ввечері 29 липнгя 51-річна жінка прийшла до російського військкомату у Феодосії й кинула в будівлю коктейль Молотова. Пляшка не долетіла і розбилася на асфальті.

Кримчанку затримали співробітники військкомату – зараз із нею працюють російські силовики, йдеться у повідомленні.

Видання «База» повідомляє лише імʼя затриманої – Тетяна Б. Стверджується також, що будівля військкомату не постраждала – біля нього лише трохи обпалений асфальт.

Оперативно перевірити ці дані можливості немає.

29 липня у центрі Севастополя біля будівлі військової комендатури на вулиці Леніна невідомий чоловік зробив спробу самоспалення. Чоловіка затримали.

ФСБ після початку війни з Україною зосередилася на запобіганні антивоєнним акціям у Росії та на окупованих нею територіях. Майже 70% упереджених ФСБ злочинів спецслужба кваліфікувала як теракт. Справи заводили на людей, підозрюваних у підпалах військкоматів, або тих, хто намагався вивести з ладу залізничні колії, якими військова техніка їде на фронт. Обвинуваченим загрожує до 20 років.