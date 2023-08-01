Міноборони РФ заявляє про відбиття атаки морських дронів на кораблі Чорноморського флоту

У ніч проти 1 серпня Збройні сили України намагалися атакувати патрульні кораблі «Сергій Котов» та «Василь Биков» Чорноморського флоту РФ, стверджує російське міністерство оборони.

За твердженням військового відомства, інцидент стався в південно-західній частині Чорного моря за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя.

В атаці брали участь три морські безекіпажні катери, які були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, заявили в Міноборони.

25 липня російські військові повідомляли про ще одну «безуспішну» атаку ЗСУ на патрульний корабель «Сергій Котов» за допомогою морських дронів.

Корабель «Сергій Котов» вирушив для патрулювання до південної частини Чорного моря невдовзі після того, як Москва оголосила про вихід із Чорноморської зернової угоди.

Міністерство оборони Росії після її виходу з зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».