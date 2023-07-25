Міноборони Росії заявило про атаку безпілотників на його патрульний корабель

Міністерство оборони Росії повідомило про атаку двох безпілотних катерів на патрульний корабель «Сергей Котов». Стверджується, що атака була проведена у південно-західній частині Чорного моря за 370 кілометрів від Севастополя в окупованому Криму.

Російське відомство звинуватило у нападі українські сили і заявило, що атаку вдалося відбити.

«Сергей Котов», як стверджується, виконує «завдання щодо контролю судноплавства», що, зокрема, може означати його участь у блокаді українських чорноморських портів.

Українські військові ймовірний напад не коментували. Українські безпілотні катери кілька разів атакували російську військову базу в Севастополі в окупованому Криму. У травні було атаковане судно зв’язку «Иван Хурс» у Чорному морі, на початку червня – розвідувальний корабель «Приазовье».

«Сергей Котов» – один із найновіших кораблів у російському військово-морському флоті. Його передали флоту в липні 2022 року, на чотири роки пізніше від запланованого терміну.

Будівництво серії кораблів проєкту 22160 затягнулося через необхідність імпортозаміщення головної енергетичної установки кораблів. Спочатку кораблі мали комплектуватися німецькими двигунами MAN, проте через запровадження санкцій вони були поставлені тільки для головного корабля серії «Василий Быков». Він бере участь у війні проти України.