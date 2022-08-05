У Севастопольську бухту знову зайшов російський військовий корабель із обпаленим бортом – фото

Близько 09:15 5 серпня у Севастопольську бухту в окупованому Криму зайшов патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков» Чорноморського флоту Росії, повідомляють кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Правий борт корабля у районі корми обгорів. На кормі розміщено армійську пускову установку зеленого кольору.

О 09:30 корабель за допомогою буксирів пришвартувався біля Куриної пристані.

У складі Чорноморського флоту Росії є чотири патрульні кораблі проєкту 22160:​ «Василий Быков» (бортовий номер 368), «Дмитрий Рогачев» (375), «Павел Державин» (363) і «Сергей Котов» (383).

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення армії Росії в Україну бортові номери всіх кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

4 серпня військово-морський експерт HI Sutton із проєкту OSINT повідомив у твітері, оприлюднивши відповідні фото, що російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димову завісу, після чого був оповитий клубами чорного диму.

Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучання української ракети і саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак остаточної ясності щодо цього немає.

За даними експерта, на фото знято патрульний корабель проєкту 22160 типу «Василий Быков».

29 липня кореспондент Крим.Реалії також зафіксував патрульний корабель з обгорілим бортом і пусковою установкою на кормі, що заходив у Севастопольську бухту.

Кожен із патрульних кораблів проєкту 22160 може бути озброєний модульним ракетним комплексом «Калібр-К» із ракетами Х-35 або ракетами сімейства «Калібр». Однак, за даними розвідки, пускові установки крилатих ракет на ці кораблі не встановлені.

Крім того, на кожному патрульному кораблі розміщується авіаційна група – один вертоліт Ка-27ПС або Ка-29, або Ка-52К і два-чотири БПЛА в палубному ангарі.

За даними ВМС України, російські військові тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальним залпом у 24 ракети.