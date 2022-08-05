ВМС: Росія тримає 4 носії ракет «Калібр» у Чорному морі і 5 – у Середземному

Російські військові тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі чотири носії крилатих ракет «Калібр», загальним залпом у 24 ракети, в Середземному морі – п’ять носіїв, повідомила 5 серпня пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Крім того, за повідомленням, в Азовському морі загарбники продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів і катерів.

«За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 37 суден, з них шість суден рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 34 судна, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор», – йдеться в повідомленні.

У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Станом на 18 липня, за даними президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.