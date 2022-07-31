Чи вистачить Україні зброї Заходу для війни із Росією?

Танки, артилерія, ППО, безпілотники, винищувачі, протикорабельні ракети: яку зброю НАТО дадуть Україні найближчим часом? Як триває переозброєння на натовський калібр та техніку у ЗСУ? Чи отримає Україна бойові літаки від Заходу? Якою зброєю українська армія відбиває атаки Росії? Російська армія потрапить під удар сучасної західної зброї?