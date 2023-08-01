Forbes: три іноземні судна прийшли в український порт

Три вантажні судна, що належать грецькій, ізраїльській та турецько-грузинській компаніям, прибули 30 липня до одного з українських зернових терміналів у дельті Дунаю, повідомляє Forbes.

Це перший прихід іноземних суден до українських портів після відмови Росії від продовження так званої зернової угоди. Москва також попередила про те, що всі судна, що прямують до портів України, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

«Повідомлення, що три цивільні судна безперешкодно дійшли до України, може свідчити про те, що Росія або не бажає, або нездатна проводити обшуки кораблів на цей момент», – цитує Forbes коментар Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Forbes, грецьке та ізраїльське судно пройшли в напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфор, а турецько-грузинське судно – з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу. За їхнім переходом спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО. Жоден з цих літаків не озброєний, але на бойовому чергуванні в Румунії перебувають бойові літаки НАТО.

Невдовзі після відмови Росії від участі в зерновій угоді до південної частини Чорного моря вирушив патрульний корабель «Сергій Кротов». Він не спробував зупинити іноземні судна, що прямували до Ізмаїла.

Одеса, звідки експортувалася значна частина українського зерна, стала останнім часом обʼєктом постійних російських ракетних атак. Київ сподівається, що вдасться організувати експорт зерна з портів у дельті Дунаю.