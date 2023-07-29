ISW: Росія намагається фактично блокувати порти України, хоча не оголошувала блокаду офіційно

Розміщення Росією своїх сил у Чорному морі, ймовірно, спрямоване на де-факто блокаду українських портів, не відряджаючи для цього Чорноморський флот, вважає Інститут дослідження війни.

Зокрема, ISW посилається на слова речниці Сил оборони Наталії Гуменюк – вона навела перехоплені переговори, в яких російські військові застерігають цивільні судна від заходу до українських портів.

Крім того, російські джерела заявляють, що Кремль заборонив малим кораблям нічну навігацію Керченською протокою нібито через побоювання атак українських дронів.

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«Позиція російського флоту в Чорному морі, ймовірно, навмисно неоднозначна, щоб викликати широке занепокоєння щодо можливого затримання російським флотом або прямих ударів по цивільних суднах. Кремль, ймовірно, прагне, щоб така постановка справляла стримуючий вплив на морський рух, щоб російським військово-морським силам не довелося здійснювати реальну блокаду українських портів», – заявляють автори звіту.

ISW вказує на те, що, за міжнародним правом, морська блокада є обов’язковою тільки для нейтральних суб’єктів, якщо воююча сторона офіційно її оголосить – Росія цього наразі не зробила.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.