Ердоган і Путін проводять телефонні переговори – Кремль

Президент Росії Володимир Путін 2 серпня проводить телефонну розмову із турецьким колегою Реджепом Ердоганом. Подробиці переговорів речник російського президента Дмитро Пєсков не уточнив, повідомляють російські державні інформагенції.

За повідомленням канцелярії турецького президента, Ердоган і Путін домовилися про візит російського лідера до Туреччини. Також Ердоган заявив Путіну, що Анкара продовжить докладати інтенсивних зусиль для відновлення зернової угоди.

Наприкінці липня видання The Wall Street Journal, посилаючись на слова дипломатів та аналітиків, писало, що Путін ігнорує запити президента Туреччини Реджепа Ердогана, який пропонує провести переговори щодо продовження зернової угоди.

Упродовж останніх тижнів Ердоган неодноразово говорив, що хоче поговорити з Путіним про поновлення угоди, яка дала змогу вивозити українське зерно з портів на Чорному морі.

За словами співрозмовників WSJ, Росія відмовилася від продовження зернової угоди після того, як Ердоган «розлютив» російську владу. У липні Ердоган вирішив повернути Україні захисників «Азовсталі», зокрема командирів «Азова», які, як вважають у Росії, мали залишатися в Туреччині до кінця війни. Крім того, Ердоган схвалив вступ Швеції до НАТО.

Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього війська РФ почали практично щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди. Міністерство оборони Росії оголосило 19 липня, що вважатиме воєнними цілями всі судна, що йдуть Чорним морем до портів України, а країни, під чиїми прапорами слідуватимуть ці судна, – учасниками війни з боку України.