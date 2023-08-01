Боррель заперечує заяви Росії, що зернова угода не сприяла її аграрному експорту

Всупереч заявам Кремля, Євросоюз не запроваджував санкції, які б підважували світову харчову безпеку – про це заявив Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель 1 серпня.

За словами Борреля, санкції також не поширювалися на експорт російських харчів та добрив до третіх країн. Таким чином він прокоментував вихід Москви з Чорноморської зернової угоди, який вона також пояснювала нібито недотриманням інтересів Росії щодо експорту добрив.

«У спробах перекласти провину Росія стверджує, що її власний сільськогосподарський експорт не мав достатньо сприяння. Це не підтверджується загальнодоступними даними торгівлі, які показують, що російський сільськогосподарський експорт процвітає. Росія також отримала важливі переваги від Меморандуму про взаєморозуміння з ООН щодо експорту добрив, який укладався паралельно з Чорноморською угодою», – заявив дипломат.

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Боррель додав, що ООН разом із Євросоюзом працювала над роз’ясненням нормативно-правової бази та шукала рішення для банківського та страхового секторів разом із приватним сектором.

Голова дипломатії блоку навів дані, за якими до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна постачала п’яту частину світового ячменю, шосту частину кукурудзи та восьму частину пшениці. При цьому після початку агресії світові ціни на продовольство «різко зросли до рекордного рівня та поставили під загрозу постачання вкрай необхідного продовольства для багатьох країн-імпортерів».

Боррель закликав міжнародну спільноту посилити підтримку світової харчової безпеки, а також вимагати від Росії повернутися до переговорів і відмовитися від української аграрної інфраструктури.

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Влада Росії вийшла із зернової угоди 17 липня, заявивши, що частину домовленостей щодо експорту добрив із Росії не виконано. Після цього Москва посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 26 липня заявив, що Росія за останні дев’ять днів своїми ударами пошкодила і частково знищила 26 об’єктів портової інфраструктури і п’ять цивільних суден.