Повітряні сили повідомили про виліт у Росії чотирьох бомбардувальників

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95мс здійснили виліт з аеродрому «Оленья» у Мурманській області РФ і продовжують політ у південно-східному напрямку, імовірно, в район Каспійського моря.

«Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет 22:30. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у телеграмі.

Крім того, військові заявили про загрозу застосування балістичного озброєння. На даний час повітряна тривога оголошена у Донецькій, Харківській, Сумській областях.

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.