СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя

Служба безпеки України заявляє, що зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця російських військ, причетного до підготовки і здійснення повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема до масованих ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі Маріуполя.

«Йдеться про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва – командувача 4-ої армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил Росії (м. Ростов-на-Дону). На період з 24 лютого до кінця травня 2022 року він командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області. Саме за наказом Гостєва рашисти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують в СБУ, ці удари призводили до загибелі цивільних жителів міста, зокрема дітей, а також до руйнування житлових будинків, лікарень.

«Для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу «повітря-земля» й авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси. Крім того, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань РФ під час штурму українських міст на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

СБУ підозрює Гостєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій.

За цими статтями, російському військовому загрожує покарання до 15 років тюрми.

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. Він додав, що це стало можливим завдяки міжнародній підтримці, яку отримує Україна.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.

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