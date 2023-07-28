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СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який командував бомбардуванням Маріуполя

Ушкоджена обстрілом стела на в’їзді до міста Маріуполь, 23 травня 2022 року

Служба безпеки України заявляє, що зібрала доказову базу на ще одного високопосадовця російських військ, причетного до підготовки і здійснення повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема до масованих ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі Маріуполя.

«Йдеться про генерал-лейтенанта Миколу Гостєва – командувача 4-ої армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу Повітряно-космічних сил Росії (м. Ростов-на-Дону). На період з 24 лютого до кінця травня 2022 року він командував підпорядкованими йому підрозділами російської авіації, які брали участь у захопленні частини території Донецької області. Саме за наказом Гостєва рашисти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі Маріуполя», – йдеться в повідомленні.

Як наголошують в СБУ, ці удари призводили до загибелі цивільних жителів міста, зокрема дітей, а також до руйнування житлових будинків, лікарень.

«Для здійснення ударів загарбники використовували ракети класу «повітря-земля» й авіаційні бомби, серед яких були заборонені фосфорні боєприпаси. Крім того, російський генерал особисто командував підрозділами бойової авіації, що забезпечували підтримку наземних угруповань РФ під час штурму українських міст на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

СБУ підозрює Гостєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою;
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, якщо вони призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;
  • ведення агресивної війни або агресивних воєнний дій.

За цими статтями, російському військовому загрожує покарання до 15 років тюрми.

У середині липня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах за скоєні в Україні злочини. Він додав, що це стало можливим завдяки міжнародній підтримці, яку отримує Україна.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.

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