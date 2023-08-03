Сили ППО вночі 3 серпня знищили під Києвом майже 15 цілей – КМВА

Сили протиповітряної оборони знищили на підльоті до Києва всі російські безпілотники іранського виробництва, випущені вночі 3 серпня, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Восьма поспіль атака баражуючих боєприпасів Shahed по Києву. І знов, як учора, атака масована. Силами і засобами ППО на підльоті до Києва було виявлено та знищено майже півтора десятка повітряних цілей. За інформацією на цю хвилину – в столиці обійшлося без жертв та руйнувань», – повідомив чиновник.

Повітряна небезпека в Київській області тривала з 0:49 до 4:07, у столиці – рівно три години. Це 820-та повітряна тривога в Києві з початку повномасштабного вторгнення, відзначив Сергій Попко.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.