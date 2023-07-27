РФ знову атакувала портову інфраструктуру Одещини, загинув цивільний – ОВА

Росія в ніч на 27 липня завдала чергового ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області, внаслідок чого загинула цивільна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ракети «Калібр» росіяни випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони і два автомобілі», – написав він у телеграмі.

В оперативному командуванні «Південь» заявили, що ракети були випущені «на критично малій висоті, що ускладнило виявлення».

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в ніч на 27 липня російські війська атакували з південно-східного напрямку ударними БпЛА і крилатими ракетами.

«Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в Акваторії Чорного моря і восьми іранських дронів-камікадзе Shahed-136/131 із напрямку Приморсько-Ахтарськ. «Калібри» атакували портову інфраструктуру Одещини, на жаль, уразити не вдалося… Щодо «Шахедів», то усі вісім знищено силами і засобами Повітряних сил у межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей», – йдеться в повідомленні.

17 липня Кремль заявив про припинення дії Чорноморської зернової угоди, укладеної в липні 2022 року окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі.

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Після виходу з зернової угоди Росія посилила атаки по півдню України, зокрема, портовій інфраструктурі Одещини. Після чергової російської атаки з використанням ударних дронів, «Оніксів», «Калібрів», Х-22 та інших ракет Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков 26 липня заявив, що Росія за останні дев’ять днів своїми ударами пошкодила і частково знищила 26 об’єктів портової інфраструктури і п’ять цивільних суден.

Міністр назвав метою російських атак «позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу».

За словами Кубракова, Москва також обмежує судноплавство в районі окупованого Криму і територіальних вод Болгарії, таким чином блокуючи рух суден до морських портів України.

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