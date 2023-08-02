ВМС України непричетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту – речник

Військово-морські сили ЗСУ не причетні до атаки на кораблі Чорноморського флоту «Сергей Котов» і «Василий Быков», а безпілотних катерів, про атаку якими заявили в Міноборони Росії, немає на озброєнні українських військових моряків. Про це 2 серпня в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив речник ВМС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

«Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… військово-морські сили не мають ніякого стосунку», – сказав Плетенчук.

Російське Міністерство оборони 1 серпня звинуватило Україну в атаці кораблів «Сергей Котов» і «Василий Быков» із застосуванням безекіпажних морських катерів. Атака нібито сталася в південно-західній частині Чорного моря за 340 кілометрів від Севастополя і, за даними Міноборони РФ, була безуспішною.

Українське видання «Бабель» з посиланням на власні джерела в секторі безпеки та оборони повідомляє, що російські моряки з одного з кораблів, що були атаковані морськими дронами, просили про евакуацію постраждалих. Це може свідчити про завдані пошкодження.

Видання, зокрема, зазначає, що до евакуації моряків задіяли гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих та поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя. А з перехоплених розмов між екіпажами гелікоптерів та авіаційними береговими службами Росії можна зрозуміти, що йдеться щонайменше про одного загиблого і пʼятьох поранених. Який саме із кораблів постраждав – невідомо.