ISW: Мінськ може обговорювати з Іраном створення в Білорусі заводів з виробництва безпілотників-камікадзе

Іран і Білорусь обговорюють поглиблення двосторонньої військової співпраці на тлі взаємної підтримки російського вторгнення в Україну. Ймовірно, йдеться про створення в Білорусі заводів з виробництва безпілотників-камікадзе типу Shahed. Про це йдеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW звертають увагу на те, що міністр оборони Ірану Мохаммад Реза Гараї Аштіані 31 липня підписав угоду про військову співпрацю зі своїм білоруським колегою Віктором Хреніним у Тегерані.

«Можливо, вони обговорювали створення в Білорусі заводів з виробництва безпілотників-камікадзе Shahed для підтримки російського вторгнення в Україну. Україна стверджувала, що іранські інженери відвідали Білорусь у травні 2023 року, щоб модифікувати місцеві заводи для виробництва цих безпілотників для Росії», – йдеться в огляді.

Білорусь слідом за Росією вирішила поглибити свою співпрацю з Іраном. Москва і Тегеран активізували відносини після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як вказує Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які застосовуються під час ударів по українських містах і досі.