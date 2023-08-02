Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для 5 областей

Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу застосування ударних безпілотників для п’яти областей пізно ввечері 2 серпня. Йдеться про Чернігівську, Київську, Сумську, Черкаську і Полтавську області, в яких оголошена повітряна тривога.

Про загрозу дронів повідомили і для Києва. «Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття», – заявили у Київській міській військовій адміністрації.

Раніше сьогодні Повітряні сили повідомляли, що російські бомбардувальники вилетіли з аеродрому «Оленья» у Мурманській області РФ і можуть летіти в район Каспійського моря, щоб звідти запустити ракети в бік України.

Згодом військові повідомили, що всі літаки здійснили посадку на аеродромі базування стратегічної авіації «Енгельс» (Саратовська область РФ).

Росія регулярно обстрілює українські міста, застосовуючи при цьому дрони і ракети. Після того, як 17 липня влада РФ вийшла із зернової угоди російські війська почали практично щодня обстрілювати південь України, зокрема Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру, яку використовували під час зернової угоди.