У Херсоні внаслідок обстрілів зазнали поранень двоє жителів – ОВА

Уночі та вранці 2 серпня російські війська обстріляли Херсон, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, близько 03:20 армія РФ ударила по житловому кварталу міста. Поранень зазнали 56-річна жінка (її госпіталізували) та 59-річний чоловік.

За словами Прокудіна, вранці обстріл центру Херсона продовжився, російські війська вдарили по банківському приміщенню, а також по будинку 78-річної місцевої жительки. Жінка не постраждала.

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1 серпня стало відомо про російський обстріл лікарні в Херсоні, внаслідок якого загинув лікар, ще пʼятеро людей були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області. Лише за минулу добу в регіоні через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 – зазнали поранень, з них одна дитина.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.