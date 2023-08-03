Волонтер із Норвегії поранений через російський обстріл у Херсоні – ОВА

У Херсоні 3 серпня через російський обстріл був поранений волонтер із Норвегії, повідомила обласна військова адміністрація.
«Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні», – йдеться в повідомленні.
В ОВА уточнили, що постраждалому надали необхідну медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.
Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон і деокуповану частину області.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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