Волонтер із Норвегії поранений через російський обстріл у Херсоні – ОВА

У Херсоні 3 серпня через російський обстріл був поранений волонтер із Норвегії, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його шпиталізували до місцевої лікарні», – йдеться в повідомленні.

В ОВА уточнили, що постраждалому надали необхідну медичну допомогу, його життю наразі нічого не загрожує.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон і деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.