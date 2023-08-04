Двоє людей постраждали через російські обстріли на Дніпропетровщині – ОВА

Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що з вечора і протягом ночі війська РФ п’ять разів обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ.

За його словами, є влучання по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

«Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога. Лікуватимуться вдома. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені. Наслідки ворожих атак уточнюються», – повідомив Лисак у Telegram.

Російські війська регулярно обстрілюють Нікополь і околиці, розташовані на правому березі Дніпра у прямій досяжності російської артилерії, дислокованої на окупованому лівобережжі Дніпра в Запорізькій області.