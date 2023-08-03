Війська РФ знову обстріляли Херсон, влучили у торговельний центр і медзаклад – ОВА

Російські військові ввечері 3 серпня вкотре обстріляли центр Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад», – написав Прокудін у телеграмі.
За його словами, попередньо, постраждалих немає.
Раніше сьогодні в ОВА повідомили, що через російський обстріл Херсона був поранений волонтер із Норвегії.
Зранку 3 серпня російські військові обстріляли в Херсоні Катерининський собор і прилеглу територію двічі – спершу поранили трьох людей у тролейбусі, який проїздив поруч, згодом завдали поранень чотирьом рятувальникам, які приїхали гасити пожежу.
Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон і деокуповану частину області.
Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.
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