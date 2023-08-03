Війська РФ знову обстріляли Херсон, влучили у торговельний центр і медзаклад – ОВА

Російські військові ввечері 3 серпня вкотре обстріляли центр Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Сьогодні весь день окупанти гатять по середмістю. Під вогнем житлові квартали, соціальна інфраструктура. І от знову черговий обстріл. Поцілили у торговельний центр, а також – медзаклад», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, попередньо, постраждалих немає.

Раніше сьогодні в ОВА повідомили, що через російський обстріл Херсона був поранений волонтер із Норвегії.

Зранку 3 серпня російські військові обстріляли в Херсоні Катерининський собор і прилеглу територію двічі – спершу поранили трьох людей у тролейбусі, який проїздив поруч, згодом завдали поранень чотирьом рятувальникам, які приїхали гасити пожежу.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон і деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.