Російські окупанти регулярно катували й ґвалтували незаконно ув’язнених херсонців – міжнародний звіт

Майже половина українців, яких утримували в російських слідчих ізоляторах під час окупації Херсону, зазнали масштабних тортур, у тому числі сексуального насильства. Про це йдеться у звіті, де проаналізовано 320 випадків затримання в Херсоні у більш ніж 35 ізоляторах.

Принаймні 43% опитаних людей, що пережили незаконне утримання, прямо згадали про практику тортур у слідчих ізоляторах, а сексуальне насильство назвали звичайною тактикою російських охоронців щодо ув’язнених чоловіків та жінок. При цьому попередні результати показують, що найчастіше катування в ізоляторах зазнавали військовослужбовці та представники їхніх родин.

Аналіз складений групою Mobile Justice Team, яка є частиною консультативної групи із розслідування звірств Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) за підтримки Великої Британії, ЄС і США, створений міжнародною юридичною фірмою та фундацією із захисту прав людини Global Rights Compliance для підтримки Офісу Генерального прокурора України, пише CNN.

«Багато чого є просто покаранням, і, окрім покарання за фактичну військову службу (їхнього родича), це ще й покарання, здається, насправді за громадянство України», – сказала CNN регіональна менеджерка Global Global Compliance Анна Микитенко.

У звіті йдеться, що принаймні 36 постраждалих згадували про використання електричного струму під час допитів російськими охоронцями. Інші жертви згадували про погрози обрізання статевих органів, і принаймні одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншої затриманої.

«Що стосується чоловіків, то більша частина злочинів – це сексуальні тортури, і це, як правило, тортури геніталій, тож це є формою покарання (за те, що вони українці) і не дозволить їм мати дітей», – додала Микитенко.

У звіті додається, що російські охоронці також повсякчас використовували задушення, застосування водних тортур, жорстоке побиття та погрози зґвалтування проти жертв в херсонських катівнях.

Адвокат Вейн Джордаш, співзасновник Global Rights Compliance, додав у звіті: «Тактика тортур і сексуального насильства, яку прокуратура виявляє в ізоляторах ув’язнення в Херсоні, свідчить про те, що план Путіна знищити українську ідентичність включає низку злочинів, що нагадують геноцид». Він підкреслив: «Принаймні модель, яку ми спостерігаємо, узгоджується із цинічним і прорахованим планом принизити і тероризувати мільйони українських громадян, щоб підкорити їх диктату Кремля».

При цьому, попри ознаки геноциду, довести цей злочин проти людяності може бути непросто, пояснила Микитенко, адже в такому випадку потрібно довести умисел. Микитенко додала, що це лише попередній звіт, і випадки катувань можуть бути ще більш поширеними, і зараз українці в окупованих Росією регіонах можуть піддаватися більш жорстоким і поширеним тортурам: «Що довшою була окупація, то важчі були злочини та більша кількість злочинів була скоєна», – пояснює вона.

При цьому просування українців на передовій також посилило застосування тортур: «Враховуючи звільнення частини Херсонської області минулого року, я припускаю, що в помсту за це були скоєні злочини».

Росія неодноразово заперечувала звинувачення в тортурах і порушеннях прав людини в Україні, попри численні переконливі докази, зібрані та поширені міжнародними правозахисними організаціями та новинними організаціями.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з питань прав дітей Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію сотень дітей з України, що кваліфікується як воєнний злочин.

Крім того, США оголосили, що співпрацюватимуть у питанні притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах в Україні з Міжнародним кримінальним судом.

Напередодні «Голос Америки повідомляв, що журналісти Медійної ініціативи за права людини дійшли висновку, що вибух у слідчому ізоляторі в Оленівці Донецької області був заздалегідь спланований.