Нічна атака по Херсону: в ОВА розповіли про постраждалих рятувальників

У ніч проти 7 серпня Херсон знову зазнав ударів з боку російських сил. Серед постраждалих – херсонські рятувальники, розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За його словами, бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій постраждали під час роботи, коли гасили пожежу внаслідок влучення російських сил по багатоповерхівці. Навіть вночі на вулиці було 30 градусів тепла, надзвичайники працювали у спецодязі, через що у них – перегрів тіла.

«Після опівночі почався обстріл Херсону. Було влучання в дев’ятиповерховий будинок. Там було загорання з першого по четвертий поверх. Люди вийшли всі на двір, але також допомагали, адже там проживала маломобільна людина. Допомагали її евакуювали звідти внаслідок чого 7 людей отримали реакцію внаслідок стресу. Маломобільну людину шпиталізували. Двоє рятувальників також отримали перегрів тіла, була надана допомога їм. Тому що дуже жарко було вночі в Херсоні. Та і зараз гасіння пожежі в спецодязі – це дуже важка праця у такій жарі», – каже Толоконніков.

У ніч проти 7 серпня російські сили тричі атакували житлові будинки в центрі Херсона, загинула жінка, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.