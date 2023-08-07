Вже офіційно. У Збройних силах України підтвердили удари по Чонгарському і Генічеському автомобільних мостах, що між окупованим Кримом та Херсонщиною. Які наслідки цієї атаки? Як це вплине на військові потужності російських сил? Чим били? Та який міст наступний?

Ситуація на фронті. Російські сили атакують дронами, з реактивних систем залпового вогню та авіації. Чи правда, що армія РФ пішла в наступ після того, як тижнями змушена були тримати оборону? Запитаємо у речника ЗСУ.

Мирний саміт у Саудівській Аравії. Зустріч була позитивною, написав «Ройтерс» із посиланням на джерела з саміту. Країни учасники єдині у свої позиції щодо територіальної цілісності та суверенітету України. Чи долучилися до такої думки представники таких країн, як Китай та Бразилія? Та яких рішень вдалося дотягнути? Розпитаємо радника Офісу президентка Михайла Подоляка.

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