Данілов пригрозив Росії: «українські бойові дрони стають все більш точними»

Україна продовжить розширювати географію ударів по військових об’єктах РФ, для цього буде використана зброя власного виробництва, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики», – зазначив Данілов.

За його словами, серпень став «особливо вдалим» для «українських мисливців».

«Далі – розширення масштабів, дальності бойової роботи, рівня та важкості російських втрат. Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї і її реклами на світовому рівні озброєння», – заявив секретар РНБО.

На думку Данілова, український військово-промисловий комплекс «стане одним з основних світових гравців, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування».

5 серпня російська влада повідомила, що поблизу Севастополя нібито виявили надводний безпілотник.

Також Україна оголосила про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести портів РФ, які розташовані в Чорному морі, йдеться у звіті Державної служби морського та річкового транспорту.

Попередження було опубліковане у п’ятницю, 4 серпня, на підставі даних Військово-морських сил Збройних сил України. Воно діє до подальшого скасування.

«Військова загроза. Акваторія внутрішнього і зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань», – йдеться у повідомленні.