Телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Керченського мосту

У ніч проти 5 серпня кримські і російські телеграм-канали повідомили про вибухи у районі Керченського мосту, який сполучає територію Росії з окупованим українським Кримом.

За повідомленнями, на мосту вимкнули освітлення, його перекрили для руху. Також пишуть про комбіновану атаку дронів – надводних і повітряних.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив потужний вибух у районі Керченського мосту. Проте радник підконтрольного Росії голови окупованого Криму Олег Крючков інформацію про вибухи не підтверджує.

Сигнал тривоги в районі Керченського мосту, за його словами, увімкнули лише через загрозу атаки. Також Крючков заявив, що гучні звуки, які чули жителі Керчі годину тому, до мосту стосунку не мали. З чим вони пов’язані, він не уточнив.

Крім того, російські телеграм-канали стверджують, що дрон нібито врізався в танкер за 30 миль від Керченської протоки.

Коментарів української влади щодо вибухів наразі не було.

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив причетність Служби безпеки до обох атак на Керченський міст.

Наприкінці липня про участь співробітників СБУ в підриві конструкцій Керченського мосту заявив голова спецслужби Василь Малюк.

Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post вкотре запевнив, що українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим.