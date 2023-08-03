«І в першому, і в другому випадках» – Данілов підтвердив причетність СБУ до обох підривів Керченського мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до обох атак на Керченський міст, який сполучає територію Росії з окупованим українським Кримом.

«Наші військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брали участь у першому та другому випадку», – заявив він в інтервʼю, показаному в ефірі національного телемарафону.

Наприкінці липня про участь співробітників СБУ в підриві конструкцій Керченського мосту в жовтні 2022 року заявив голова спецслужби Василь Малюк.

Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив 21 липня, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post вкотре запевнив, що українські військові намагатимуться звільнити окупований Крим.

«Щойно в мене з’являться засоби, я щось зроблю. Мені начхати – ніхто мене не зупинить», – наголосив український генерал.