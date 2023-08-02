Міноборони Росії заявило про обмеження руху суден Керченською протокою

Росія ввечері 2 серпня запровадила обмеження для руху суден Керченською протокою – повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на Міністерство оборони РФ.

У російському відомстві заявили, що рух підводних і надводних суден, а також літальних апаратів обмежений.

Виняток запровадили лише для кораблів, які йдуть у світлий час доби рекомендованими шляхами через Керченську протоку транзитом або до місцевих портів.

При цьому йдеться про те, що для суден, які прямують із Чорного моря, створений район огляду.

Про причини цих обмежень у Міноборони Росії не повідомили.

Раніше сьогодні в ефірі Радіо Свобода речник Військово-морських сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук заявив, що Росія значно збільшила кількість сторожових кораблів у Керч-Єнікальській протоці, щоб посилити захист Керченського моста.

«Якщо зазвичай ми їх бачили одне-три (судна), то зараз Керченську протоку охороняють цілих 11 сторожових одиниць. Це прикордонники, які належать до ФСБ. Тобто вони там зараз максимально намагаються гарантувати безпеку незаконного Керченського мосту», – сказав Плетенчук.

Наприкінці липня в акваторії Керч-Єнікальської протоки російські військові запровадили обмеження на плавання.

Заборона стосувалася прогулянкових, вітрильних суден, надувних плавзасобів, гідроциклів, віндсерфів тощо. Обмеження не діяли лише для кораблів, катерів і суден Військово-морського флоту РФ, прикордонних органів прокуратури та військ національної гвардії Росії. При цьому транзитний рух цивільних суден Керч-Єнікальським каналом був дозволений у світлий час доби згідно з графіком після проведення перевірок.

Керченський міст стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для перекидання живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій РФ в Україні. Цей міст був пошкоджений вибухами двічі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року.

25 липня міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN заявив, що Україна продовжить завдавати ударів в окупованому Криму і атакувати Керченський міст, який з’єднує півострів із Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Керченський міст, який з’єднує Росію з окупованим Кримом, є необхідним для вторгнення Москви і «має бути нейтралізований».