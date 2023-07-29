Україна потребує системи ППО для безпеки судноплавства в Чорному морі – Гуменюк

Україна зараз потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, які будуть не лише прикривати окремі міста чи ділянки, а «матимуть змогу забезпечити безпеку судноплавства в усьому Чорноморському регіоні від терористичних дій Росії», зазначила начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Нам потрібні такі засоби, які дозволять на далекій відстані нищити навіть задуми росіян стосовно блокування судноплавства чи руйнування безпеки в регіоні. Також нам потрібні протиракетні та протиповітряні засоби захисту в безпосередній близькості до портів», – зазначила вона.

При цьому Гуменюк додала, що через шторм у Чорному морі немає жодного російського носія ракет.

«Зараз через шторм більшість кораблів російського флоту заховались на своїх базах, у Чорному морі залишилось лише шість кораблів. Серед них немає жодного носія ракет. Наразі обстановка спокійна, але ми не втрачаємо пильності», – підкреслила вона.

17 липня Кремль заявив про припинення дії зернової угоди і про повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. Після цього Росія посилила атаки на Одещину, зокрема, портову інфраструктуру.