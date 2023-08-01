Данілов щодо вибухів у Севастополі: «ЗСУ не даватимуть спокою окупантам»

Збройні сили України не даватимуть спокою російським окупантам до того часу, поки вони не залишать територію країни, наголосив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

На його думку, військові мають право використовувати виготовлену на території України зброю там, де вважають за необхідне.

«Ми не будемо давати спокою цим терористам, поки вони не покинуть територію нашої країни. Я можу сказати що час цих гауляйтерів доходить до кінця і вони будуть відповідати за всі ті злочини, які зробили спільно з путінськім режимом», – сказав Данілов.

Він каже, що Україні потрібна перемога і думати, що «бойові дії будуть відбуватись тільки на нашій землі не варто». За його словами, «атака безпілотників на будівлі в Москві є мовою символів».

«Все що пов’язано з Москвою, містом де приймається рішення вбивати наших громадян – має просто припинити існування», –підкреслив він.

1 серпня в окупованому Севастополі було чути вибухи – про це повідомляє 1 серпня проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві соцмережі в Криму.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.