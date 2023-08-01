Понад 17 тисяч військових та 174 танки: в Міноборони підрахували втрати армії РФ за липень

Армія Ф з 1 по 31 липня втратила в Україні 17 820 військових та 2567 одиниць озброєння та військової техніки, повідомив у телеграмі замміністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Також Силам Оборони вдалось знищити значну кількість озброєння та військової техніки російських військ.

Зокрема:

174 танки;

337 бойових броньованих машин;

677 артилерійських систем;

67 РСЗВ;

73 установки ППО;

530 одиниць автотехніки;

138 одиниць спецтехніки.

Окрім цього бійцями ЗСУ було збито 3 гелікоптери російських військових, а також 482 БПЛА та 86 крилатих ракет.

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.