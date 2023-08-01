У ніч на 1 серпня військові РФ атакували Харків дронами-камікадзе типу Shahed, повідомила місцева влада. Вибухи були зафіксовані у кількох районах міста. Внаслідок атаки були пошкоджені спортивний комплекс та навчальний заклад. Є один постраждалий – 63-річний охоронець, його госпіталізували. Один із дронів вибухнув поряд з приватними будинками. Про наслідки нічної атаки харків’яни розповіли Радіо Свобода. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.