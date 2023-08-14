50-річний чоловік загинув, 5 людей поранені через обстріл Росією Харківщини – ОВА

Російські війська обстріляли Козачу Лопань на Харківщині, внаслідок чого загинув 50-річний чоловік, ще двоє – зазнали поранення, їх шпиталізували, повідомила 14 серпня обласна військова адміністрація.

Крім того, за даними ОВА, загарбники обстріляли село Подоли Куп’янського району, внаслідок чого постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

«Окрім того, вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою доправили 42-річну жінку. Вона зазнала поранення під час обстрілу близько 01:00. Також було пошкоджено будинок потерпілої», – додали в ОВА.

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські військові обстрілювали прикордонні й прифронтові громади Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області, внаслідок чого були поранені дві людини.

Крім того, за даними голови ОВА, напередодні 73-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні типу «Пелюстка» на території садового товариства в селі Руська Лозова Харківського району. Його шпиталізували з вибуховим пораненням.

Станом на кінець липня Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 9 369 і поранення 16 646 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.