Двоє безробітних наводили удари РФ по Харкову – СБУ повідомила про затримання «на гарячому» 

Служба безпеки повідомила про затримання двох інформаторів РФ у Харкові, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти російські удари.

«Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ. Співробітники СБУ затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що перевіряють причетність затриманих до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе під час нічної атаки 1 серпня.

«Винним загрожує до 12 років тюрми», – зазначили в СБУ.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

У ніч на 1 серпня військові РФ атакували Харків дронами-камікадзе типу Shahed, повідомила місцева влада. Вибухи були зафіксовані у кількох районах міста. Внаслідок атаки були пошкоджені спортивний комплекс та навчальний заклад. Є один постраждалий – 63-річний охоронець, його госпіталізували.