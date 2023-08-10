У Куп’янській МВА пояснили, що означає оголошена в регіоні обов’язкова евакуація

У населених пунктах Куп’янської громади на Харківщині розпочалася обов’язкова евакуація населення через посилення російських обстрілів, повідомив в ефірі Радіо Свобода Андрій Беседін, голова Куп’янської міської військової адміністрації.

«Евакуація справді розпочалася. Підписане розпорядження про обов’язкову евакуацію, не потрібно плутати її з примусовою евакуацією… Зараз – обов’язкова евакуація для всіх верств населення», – сказав він у коментарі програмі «Свобода Live».

За словами Беседіна, алгоритм обов’язкової евакуації передбачає, що якщо людина відмовляється від неї, то вона повинна написати офіційну заяву про те, «що вона бере на себе всю відповідальність за те, що вона залишається на тій території, де ведуться активні бойові дії або дуже небезпечно».

«По-друге, створений кол-центр, «гарячі лінії», куди входять міжнародні організації, благодійні фонди, Куп’янська міська військова адміністрація, куди люди можуть телефонувати, залишати заявки на евакуацію. Їх будуть обробляти, і людям будуть повідомляти: коли і куди приїде транспорт із волонтерами, щоб їх забрати і привезти до обласного центру, де буде зустріч із соціальними працівниками, психологами, волонтерами», – сказав голова МВА.

Далі, за словами Беседіна, люди будуть вирішувати: чи залишатися в Харкові, чи переміщатися в більш безпечні регіони західної України.

Він додав, що при ухваленні рішення про примусову евакуацію дітей, її здійснюватимуть з одним із батьків або опікунів, які будуть супроводжувати дитину.

Беседін наголосив, що територія Куп’янської громади зараз – «дійсно дуже небезпечна» через постійні російські обстріли, і закликав людей подумати про свою безпеку і виїхати.

Раніше сьогодні місцева влада оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області. Розпорядження опубліковане в телеграм-каналі Куп’янської міської військової адміністрації. В останні дні повідомляли про посилення обстрілів з боку Росії.

Евакуюватися мають жителі лівого берега річки Оскіл. Частково під евакуацію потрапляє і місто Куп’янськ – частина його території, зокрема залізнична станція Куп’янськ-Вузлова. Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що евакуації підлягають понад 11 тисяч людей.

Місто Куп’янськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні з’явилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військових на Лиманському та Куп’янському напрямках – в Луганській та Харківській областях, де лінія фронту майже не змінювалася з минулої осені.

Російські військові перейшли у наступ, і кілька днів тому, за даними Міноборони РФ, які підтверджують незалежні джерела, окупували село Новоселівське. Повідомлялося про окупацію ще кількох невеликих сіл. Судячи з повідомлень із фронту, прориву оборони немає, проте лінія фронту дещо змістилася на захід. До Куп’янська від фронту – приблизно 10 кілометрів.

Уночі 10 серпня внаслідок обстрілів Куп’янська були пошкоджені будівля міської ради та будинок, повідомив голова Харківської ОВА. 6 серпня під час обстрілів загинули щонайменше троє жителів району.