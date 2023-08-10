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Політика

Загроза російського прориву на Харківщині. Чи піде Зеленський на те, щоб зустрітися із Путіним?

У Куп’янському районі Харківщини оголошена обов’язкова евакуація через загрозу прориву російських військ
  • Куп’янськ: евакуація. Харківщину можуть окупувати?

У Куп’янському районі оголошена обов’язкова евакуація жителів. Це розпорядження місцевої влади. Йдеться про кількадесят населених пунктів на Харківщині. Раніше у ЗСУ заявляли, що мета російських військ – прорвати українську оборону та вийти на Куп’янськ. Що відбувається на Куп’янському напрямку? Чи загрожує Харківщині окупація? Деталі загострення.

  • Зеленський зустрінеться із Путіним?

У Держдепі США відреагували на ініціативу президента ОАЕ – він запропонував організувати в Дубаї зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна. Чи реальна така зустріч? Чи можуть змусити до неї Зеленського?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

  • Польща хоче закрити кордон із Білоруссю

Польща відправляє додаткові сили на кордон із Білоруссю. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, Польща планує розмістити на кордоні загалом 10 тисяч військових і розмірковує над тим, щоби закрити усі прикордонні переходи з Білоруссю.

Деталі від кореспондентки Радіо Свобода у Польщі.

«Дуже важко»: як ЗСУ вдається проривати багаторівневу російську оборону (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Дуже важко»: як ЗСУ вдається проривати багаторівневу російську оборону (фоторепортаж)

Український наступ триває. Неймовірними зусиллями Сили оборони України метр за метром просуваються уперед, долаючи ешелоновану російську оборону

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