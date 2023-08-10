Німеччина продовжила перебування своїх Patriot у Польщі до кінця року

Німеччина залишить три дивізіони системи Patroit у південно-східній Польщі до кінця року після того, як обидві країни досягли угоди про продовження розгортання, повідомляє німецька агенція DPA.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив угоду з Німеччиною в інтерв’ю Польському громадському радіо 10 серпня. До кінця року Польща буде готова інтегрувати власні системи Patriot до своєї протиповітряної оборони, сказав Блащак.

Три німецькі дивізіони Patriot були розгорнуті в Замості на південному сході Польщі неподалік від кордону з Україною з січня 2023 року, щоб захистити повітряний простір країни.

Німеччина та Польща є союзниками по НАТО та близькими торговими партнерами. Але відносини між двома урядами були складними, а часом і напруженими, що перешкоджало пропозиціям Німеччини щодо посилення польської протиповітряної оборони.

Німеччина запропонувала відправити комплекси Patriot до Польщі після того, як українська зенітна ракета відхилилася від курсу, внаслідок чого загинули двоє поляків у сільській місцевості. Спершу вважалося, що екіпажі німецьких Patriot мали бути в Замості щонайбільше шість місяців. На зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом на початку липня Блащак попросив продовжити їхнє перебування.