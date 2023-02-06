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Польща передислокувала системи Patriot до Варшави для навчань

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що передислокація ракетних батарей з бази в Сохачеві, центральна Польща, до Варшави була «важливим елементом навчання». Фото ілюстративне

Ракетні батареї Patriot, які Польща придбала у США минулого року, були розгорнуті в столиці країни Варшаві в рамках військових навчань, повідомляє міністерство оборони країни.

Польща вживає додаткових заходів для зміцнення своєї обороноздатності, оскільки війна Росії проти сусідньої України наближається до другого року цього місяця.

Як повідомляє агенція АР, у понеділок у варшавському аеропорту Бемово помітили щонайменше три пускові установки для ракет класу «земля-повітря».

Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter повідомив, що передислокація ракетних батарей з бази в Сохачеві, центральна Польща, до Варшави була «важливим елементом навчання» 3-ї варшавської бригади протиракетної протиповітряної оборони.

Батареї Patriot є частиною багатомільярдних закупівель Польщею озброєнь у США, Південній Кореї та інших країнах.

Польща також отримала батареї Patriot від Німеччини, щоб посилити свою протиповітряну оборону на сході, куди минулого року через кордон з Україною прилетіла ракета, внаслідок чого загинули дві людини.

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