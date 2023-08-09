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Німеччина надала новий пакет допомоги Україні, зокрема 2 пускові установки Patriot – уряд

Україні надали дві пускові установки системи протиповітряної оборони Patriot, йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду (фото ілюстративне)

Влада Німеччини надіслала в Україну нову партію зброї, у тому числі дві пускові установки системи протиповітряної оборони Patriot, йдеться в повідомленні на сайті німецького уряду.

Згідно з оновленими даними, в Україну також надіслали: гусеничні всюдиходи підвищеної прохідності Bandvagn 206, снаряди димових боєприпасів, розвідувальні безпілотники Vector, техніку для розміновування, спорядження й аптечки.

Про попередню надіслану в Україну партію зброї, у тому числі шести зенітних установок Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них, влада Німеччини повідомляла наприкінці липня.

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