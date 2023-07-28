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Німеччина надала новий пакет збройної допомоги Україні

Зенітна установка Gepard

Влада Німеччини надіслала в Україну нову партію зброї, у тому числі шість зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них, повідомив урядовий портал ФРН.

Згідно з оновленими даними, в Україну також надіслали: 10 шведських гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, 20 данських розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 13 німецьких розвідувальних безпілотників Vector.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що передасть Україні дві установки Patriot, 40 машин піхоти Marder, 25 танків Leopard 1A5, п’ять ремонтних машин Bergepanzer 2 та 20 тисяч артилерійських боєприпасів.

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