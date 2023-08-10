Маляр: щоб приховати втрати, командування РФ ховає і кремує загиблих на окупованій території

Командування російських військ намагається приховати реальні втрати особового складу і ховає й спалює тіла загиблих на окупованих територіях України, не транспортуючи останки до Росії, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Так, за її словами, до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області російські війська доставляють загиблих з Херсонського напрямку, яких ховають на двох локаціях, одна з них має площу до 100 гектарів.

Поблизу окупованого Мелітополя у Запорізькій області, за словами Маляр, на відкритій місцевості «майже безперервно» кремують тіла російських військовослужбовців, які доставляють вантажні автомобілі. Місцеві жителі відчувають характерний їдкий дим уже тривалий час, кажу вона.

«Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворогів. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні. Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії», – написала заступниця міністра оборони у телеграмі.

Редакція не може підтвердити цю інформацію із незалежних джерел.

За даними українського Генштабу, станом на ранок 10 серпня у повномасштабній війні проти України Росія втратила близько 252 200 своїх військових, 580 – за останню добу.

Раніше Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена понад 29 тисяч російських військовослужбовців, які загинули під час війни проти України. Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальна кількість – «напевно вища».

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні 2023 року американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.