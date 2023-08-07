У розвідці Британії перерахували причини неефективності фронтової авіації армії РФ

Військово-повітряні сили РФ продовжуть «послідовно використовувати значні ресурси» для підтримки наземних операцій в Україні, але «без вирішального оперативного ефекту», йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Як зазначається у зведенні, протягом літа російські тактичні бойові літаки зазвичай здійснювали понад сто літако-вильотів на день, «але вони майже завжди обмежувалися польотами над територією, яку контролює Росія, через загрозу з боку української ППО».

За даними британської розвідки, Росія спробувала вирішити цю проблему, все частіше використовуючи базові вільнопадаючі бомби з плануючими пристроями, що збільшують дальність польоту. Літаки можуть скидати ці бомби за багато кілометрів від своїх цілей, але вони ще мають продемонструвати стабільну точність, кажуть розвідники.

«На початку контрнаступу України на півдні червня 2023 року російські ударні вертольоти довели свою ефективність. Однак останніми тижнями Росія, схоже, була менш здатна ефективно застосовувати тактичну авіацію на півдні», – зазначають у Міноборони Британії.

Командувач британської армії адмірал Ентоні Радакін заявив під час слухань у парламенті Великої Британії 5 липня, що Росія втратила вже близько половини бойового потенціалу своєї армії на війні проти України.

Станом на 7 липня Російська служба Бі-Бі-Сі і «Медіазона» спільно з командою волонтерів, користуючись відкритими даними, встановили імена 27 423 російських військовослужбовців, які загинули під час війни Росії проти України.

Автори дослідження також зазначають, що це «мінімальна оцінка російських втрат», а реальне число – «напевно вище».

Реальна цифра втрат, за оцінками авторів дослідження, може бути щонайменше вдвічі більшою. Таким чином, кількість загиблих, за найконсервативнішою оцінкою, може становити 55 тисяч осіб. Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто зазнав тяжкого поранення чи загинув, можуть становити щонайменше 247 тисяч осіб.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.