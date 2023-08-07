Радіо Свобода Weekly: Після атак на корабель і танкер Росії завдано ударів по Чонгарському і Генічеському мостах

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському і Генічеському мостах

Збройні сили України підтвердили, що 6 серпня завдали ракетного удару по Чонгарському і Генічеському мостах, які зʼєднують окупований Крим із материковою Україною. Повідомлення про це опублікував Стратком ЗСУ – Центр стратегічних комунікацій української армії.

«Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів – Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. Слава Збройним силам України», – йдеться в повідомленні.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня. Про це тут

«Не можуть почувати себе у безпеці»: ГУР щодо атак на корабель і танкер РФ

Скріншот із відео, наданого Радіо Свобода джерелом у СБУ 4 серпня 2023 року. На відео морський дрон (безекіпажний-катер) наближається до російського десантного корабля «Оленьогірський гірник» поблизу порту Новоросійська, Росія

Після атак на десантний корабель «Оленьогірський гірник» та танкер SIG у Чорному морі «російський флот вже не здається таким невразливим», зазначив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення й окупації рашистів до України. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, у сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але сучасніших засобів. Тому окупанти не можуть почувати себе у безпеці на всіх територіях», – сказав Юсов.

Він додав, що для РФ буде проблематично найближчим часом відновити десантний корабель «Оленьогірський гірник», який атакували дрони у бухті Новоросійська. Більше інформації тут

«І в першому, і в другому випадках» – Данілов підтвердив причетність СБУ до обох підривів Керченського мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив причетність СБУ до обох атак на Керченський міст, який сполучає територію Росії з окупованим українським Кримом.

«Наші військові ставлять під сумнів недоторканність багатьох обʼєктів, які в Росії вважалися захищеними на 100%. Це і Кримський міст, про який говорили безпосередньо представники Служби безпеки, які брали участь у першому та другому випадку», – заявив секретар РНБО в інтервʼю, показаному в ефірі телемарафону.

Наприкінці липня про участь співробітників СБУ в підриві конструкцій Керченського мосту в жовтні 2022 року заявив голова спецслужби Василь Малюк. Керченський міст був пошкоджений вибухами двічі від початку масштабного вторгнення Росії в Україну. Востаннє – 17 липня, а перед тим – у жовтні 2022 року. Про це тут

«ЗСУ намагаються заплутати армію РФ». Підрив мостів і наступ на півдні України

Як просуваються українські військові на південному напрямку? Чи вплинув обстріл залізничного Чонгарського мосту на забезпечення російського угруповання на півдні? Як може розвиватися наступ Збройних сил України?

Відповіді на ці запитання – у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Український Тризуб замінив радянський герб на монументі «Батьківщина-мати»

На монументі «Батьківщина-мати» у Києві 6 серпня замість демонтованого радянського герба встановили український Тризуб. Монтажні роботи планують завершати до Дня Незалежності України.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він був споруджений у 1981 році і вважається найвищою скульптурою в Європі. Його хочуть до Дня Незалежності України перейменувати на «Україна-мати». Як замінювали радянську символіку на український Тризуб на монументі «Батьківщина-мати» дивіться у фоторепортажі за лінком

Інститут нацпам’яті пропонує перейменувати понад 180 населених пунктів в рамках дерусифікації

Український інститут національної памʼяті (УІНП) пропонує перейменувати 183 населених пунктів – про це йдеться в повідомленні 3 серпня.

Топоніми, які містять ознаки «російської імперської політики» пропонують змінити на виконання закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

«Цей перелік не є вичерпним і буде доповнюватися. Оприлюднюючи його, УІНП має на меті сприяти громадам й органам місцевого самоврядування та звернути їхню увагу на ті назви, які містять російську імперську символіку відповідно до закону», – йдеться в повідомленні. Більше про це тут

23 роки тому Київ віддав Москві ракети за газові борги. Тепер Росія обстрілює ними Україну

З початку масштабного вторгнення до України Росія активно використовує крилаті ракети повітряного базування Х-55 для обстрілів українських міст. Серед жертв – мирні мешканці.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) наводять докази, що це – ті самі ракети, які офіційний Київ 23 роки тому віддав Москві у кількості 575 штук, разом з 11 важкими бомбардувальниками.

Журналісти розшукали у державних архівах угоду, яку в 1999 році підписали прем’єр-міністри України та Росії – Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Та знайшли в додатках до угоди

Хто тоді, наприкінці 1990-х підтримав та просував домовленості з Росією про передачу ракет? Та чи всі уроки з тих помилок винесли Україна та західний світ? Текстова публікація тут

«Хочуть послабити головний напрямок нашого контрнаступу». Репортаж із передової на півночі Донеччини

Поки на півдні Донеччини українські військові продовжують просування, на півночі ЗСУ доводиться прикладати зусилля для утримання позицій – російські війська намагаються атакувати. Яка обстановка на передовій цього напрямку, із чим стикаються лікарі та як працює українська САУ «Богдана»?

Про це – у репортажі проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії». Текстова публікація тут

Росія прагне зруйнувати дружбу України і Польщі – Юрій Щербак

«Треба негайно на дуже високому українському рівні «розрулювати» ситуацію. Бо немає однозначно винних і чистих сторін» – так прокоментував останні непорозуміння у відносинах України і Польщі Юрій Щербак, колишній посол України в Ізраїлі, Канаді, США та Мексиці. Він зазначає, що зараз Польща на третьому місці після США і Британії щодо допомоги Україні у війні.

В ефірі Радіо Свобода в передачі «Свобода Live» Щербак також наголосив, що «Польща перебуває під безпрецедентною кампанією погроз і ненависті з боку Росії». Текст інтерв'ю за лінком

Псевдовибори на півдні: «запекла боротьба за місця в списках» у Маріуполі, Табачник балотується від «Єдиної Росії»

Як російські окупаційні сили готуються до псевдовиборів на окупованих територіях України? Хто очолив списки партії «Єдина Росія» на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей? Як Росія буде використовувати результати псевдовиборів у своїй внутрішній і зовнішній політиці?

Про це йдеться у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я». Текстова публікація тут

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