Учасники мирних переговорів у Джидді не ухвалили спільну заяву

Учасники зустрічі в саудівському місті Джидда, де 5–6 серпня відбулися переговори про мирне врегулювання війни в Україні, не планують робити спільну заяву, повідомляє Reuters із посиланням на представника Європейського союзу.

При цьому співрозмовник агентства назвав переговори позитивними, додавши, що серед учасників досягнуто згоди, що в основі будь-якого мирного врегулювання має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

В Офісі президента України заявили, що в Джидді у міжнародних консультаціях взяли участь радники з національної безпеки та політичні директори зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу. Росію на ці переговори не запрошували.

«У нас були дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий та міцний світ. У нас була надзвичайно чесна, відкрита розмова, під час якої представники кожної країни могли озвучити свою позицію та бачення. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудовано формулу миру президента Зеленського, про яку ми докладно розповіли», – заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він назвав зустріч у Джидді «кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною», і зазначив, що сторони «погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях щодо встановлення справедливого та всеосяжного миру».

Газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела стверджує, що на нинішніх переговорах, на відміну від липневих консультацій у Копенгагені, Україна не наполягала на ухваленні свого мирного плану, а інші країни не наполягали на тому, щоб Київ відмовився від нього.

30 липня видання The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні, повідомило, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не була запрошена.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Як писало видання, українські й західні чиновники вважають, що спільні зусилля зможуть привести до мирного саміту наприкінці цього року, на якому лідери домовляться про загальні засади врегулювання конфлікту.

Ці принципи, за словами джерел, мають допомогти у проведенні переговорів між Росією й Україною на користь Києва.