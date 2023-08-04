В Офісі президента України розповіли подробиці про саміт в Джидді

Що Україна очікує від саміту в Джидді (Саудівська Аравія), який запланований на 5-6 серпня? Як Київ збирається переконувати лідерів так званих нейтральних держав стати на бік України і прийняти формули миру Володимира Зеленського всупереч небажанню сваритися з Росією? І якщо Саудівська Аравія справді так позитивно налаштована до України, як стверджують, наприклад, в Офісі президента, чому лідер цієї країни, спадкоємний принц, прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль Сауд досі не відвідав Київ? Про це Радіо Свобода запитало заступника керівника Офісу президента України Ігоря Жовкви. Розмова відбувалась до того, як з’явилась інформація про участь Китаю у саміті.

– Завтра і післязавтра має відбутися саміт у Джидді (це місто у Саудівській Аравії, його ще називають економічною столицею) радників-глав 30 країн для обговорення мирного плану Володимира Зеленського щодо врегулювання війни. Дозвольте уточнити, хто на цьому саміті буде представляти Україну?

Делегацію України очолюватиме Єрмак

– Делегацію України очолюватиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Так само решту делегації очолюватимуть радники з питань національної безпеки, політичні радники, радники з зовнішньої політики.

Це вже другий формат. Перший відбувся у Копенгагені, який зібрав 15 представників відповідних держав. На сьогодні ми очікуємо, що понад 40 держав будуть представлені завтра на саміті у Джидді.

Понад 40 держав будуть представлені на саміті у Джидді

– Понад 40. Добре. Раніше медіа писали, що близько 30.

А ким і чому було ухвалене рішення провести цей саміт саме в Саудівській Аравії, враховуючи те, що попередній був у Копенгагені?

– Я нагадаю, що це не перший раз, коли Саудівська Аравія дуже предметно і суттєво займається питанням України під час обміну і екстрадиції військовополонених, наприклад, які були на «Азовсталі». Пам’ятаємо, що Саудівська Аравія дуже предметно брала участь і в обміні щодо іноземних громадян, разом з Туреччиною допомагала Україні щодо українських громадян.

А далі, нагадаю, був візит президента України до Саудівської Аравії в місто Джидда. Якраз напередодні саміту G7 президент на запрошення кронпринца Мухаммеда ібн Салмана був в Джидді на саміті Ліги арабських держав. І тоді на саміті Ліги арабських держав перед 22 лідерами цієї організації президент говорив про формулу миру, про формулу миру України. Він говорив про жахливі наслідки російської агресії. А у відповідь чув від лідерів арабських держав про те, яким чином негативно впливає російська агресія на життя їхніх країн. Десь суттєво зросли ціни на продукти харчування, десь підвищилася вартість життя, десь країни страждають від того, що Росія суттєво обмежила експорт української продукції, у тому числі аграрної.

Тому це вже буде не перший раз, коли висока українська делегація відвідує Саудівську Аравію і говорить з високим керівництвом Саудівської Аравії про те, що мир на території України має бути виключно на українській формулі миру, але з урахуванням розумних пропозицій інших країн, у тому числі країн Глобального Півдня. Тому дуже важливо, що Саудівська Аравія, будучи одним із лідерів держав Затоки, будучи одним із лідерів, однією з найбільших держав Глобального Півдня, проводить завтра таку зустріч.

– А в чому її політичний інтерес? Бо до цього Саудівську Аравію можна було віднести або ще можна віднести до умовного такого списку «нейтральних» країн стосовно війни в Україні.

Час нейтральності, час посередництва, час медіації вже давно закінчився

– Ми говоримо про те, що час нейтральності, час посередництва, час медіації вже давно закінчився. Кожна країна робить свій вибір у цій жахливій агресії Російської Федерації проти України, кожна країна здобуває, отримує все більше фактів того, що відбувається в Україні.

Під час спілкування президента України з наслідним принцом (це спілкування відбулося відразу по закінченню саміту Ліги арабських держав) принц отримав всю повноту інформації, всю картинку від ситуації на полі бою до наслідків для екології, наслідків для людей, наслідків економічного життя. Ми говорили, наприклад, про необхідність підняття гуманітарних питань, про необхідність повернення дітей, які незаконно вивезені Російською Федерацією або на окуповані території України, або навіть десь в глибинку Росії. І все це було дуже серйозно і з занепокоєнням сприйнято Саудівською Аравією.

Бачите, якщо ця країна проводить вже не перший саміт за участю високої української делегації, значить, Саудівська Аравія зробила правильний вибір.

– Але американське видання The Wall Street Journal писало про те, що все-таки Саудівську Аравію як країну, де має відбутися цей саміт, обрали на Заході, зокрема в США, частково в надії, щоб переконати Китай, який має теж тісні зв’язки з Саудівською Аравією, взяти участь в обговоренні мирного плану Зеленського. Чи так це?

– Мені дивно читати ці коментарі, чому на Заході обрали Саудівську Аравію. Невже Саудівська Аравія не може сама запропонувати себе як місце проведення цієї зустрічі?

Що стосується Китаю, участі Китаю, то китайська сторона отримала відповідне запрошення від Саудівської Аравії як організатора саміту, підкріплення запрошення українською стороною. Тому ми чекаємо на участь китайської делегації. Сподіваємося, що воно відбудеться.

– Але, зрештою, наразі достеменно невідомо, чи буде Китай. Я вас правильно розумію?

– Я не буду вам зараз говорити остаточний список країн. Ви побачите їх завтра.

– Запрошенні до участі так само і «нейтральні» Бразилія, і ПАР, і Мексика. Що ви очікуєте на цьому саміті почути від цих держав?

– По-перше, ми не вперше спілкуємося вже з цими країнами на різних рівнях. З президентами Бразилії і ПАР президент України спілкувався особисто. Пам’ятаєте, що президент ПАР відвідував Україну з візитом. Пам’ятаєте, що з президентом Лулою президент спілкувався на саміті G7. Якраз тоді все це почалося. G7 плюс Україна, плюс глобальні лідери. Тоді почалися розмови про формулу миру з країнами Глобального Півдня.

З дипломатичними радниками обох держав ми, Офіс президента, тримаємо постійний контакт. Обидва дипломатичні радники були на першій зустрічі в Копенгагені, висловлювали свою позицію. Тому спілкування триває. Що стосується Мексики, то президент України мав виступ в парламенті Мексики. Цей виступ був підтриманий і схвально зустрітий.

Тому з жодною з цих країн ми не починаємо з нуля. Кожна з цих країн, про які ви сказали, а можна говорити і про інші країни, знає про те, що відбувається в Україні, і знає достеменно з першоджерел. І все більше і більше там, де колись російський наратив був присутній, від цього наративу відходять.

– Але стосовно Мексики я з вами не погоджуся. Тому що буквально напередодні президент Мексики заявив, що його країна готова приєднатися до саміту в Саудівській Аравії лише в тому випадку, якщо туди запросять Росію. Очевидно, ви бачили цю заяву.

Росії зараз немає чого робити на зустрічі. На зустрічі будуть країни, які не порушують норми і принципи міжнародного права і статут ООН

– Безумовно. Росії зараз немає чого робити на зустрічі, яку буде проведено. Оскільки на цій зустрічі будуть країни, які не порушують норми і принципи міжнародного права і не порушують статут ООН. До таких країн Росію наразі віднести не можна. Жодна з цих країн не бомбардує щоденно і вночі території чи своїх сусідів, чи будь-яких інших країн.

Тому на завтрашній зустрічі в Джидді так само, як і на глобальному саміті вже на рівні лідерів, який має відбутися вже незабаром, ми дуже цього хочемо, будуть ті країни, які поділяють цивілізаційні принципи співіснування, які не порушують гуманітарні принципи ведення війни, які дійсно абсолютно відверто, а не декларативно хочуть, щоб мир був в Україні.

– І все-таки як ви можете пояснити заяву Мексики, що вони готові там були лише, якщо там буде Росія? І чи це лише Мексика виступила з такою заявлю? Чи, можливо, ви припускаєте, що будуть ще країни, які неготові ось так демонстративно прибути на саміт, де не буде Росії?

– Не буде більше таких країн. Більше того, скажу, що через дуже короткий час, думаю, і Мексика змінить свою позицію.

– А можете пояснити, що заважає Мексиці зараз змінити позицію?

– Я думаю, що правильно було би спитати це у мексиканської сторони.

– Ви кажете, що ви маєте контакт з усіма представниками країн Глобального Півдня.

– Безумовно. І позицію інших країн не завжди можна розкривати у персі.

– Станом на зараз, через 17 місяців повномасштабної війни, що Київ може запропонувати цим так званим нейтральним країнам?

Очевидно, Київ дуже зацікавлений в тому, щоб ці країни не були більше нейтральними. Але що реально Київ може запропонувати зараз, щоб інтереси перевищили ті інтереси, які Глобальний Південь отримує від співпраці з Росією, мабуть?

Через дуже короткий час Мексика змінить позицію

– Київ не лише може пропонувати, а й пропонує дуже активно. Вже рік працює зернова ініціатива України і програма «Зерно з України». І за цей час понад 32 мільйони тонн українського збіжжя експортовані в тому числі до країн Глобального Півдня. Наша основна мета – це експортувати зерно саме до найбідніших країн Азії, Африки. І це успішно працювало.

На сьогодні з відомих причин, коли країна-агресор вийшла зі своєї угоди з Туреччиною і ООН, ця ініціатива перебуває під загрозою. Кожна країна, про які ви говорите, висловлює готовність продовжувати. Ті, які брали участь в цій ініціативі або які не брали, долучаються. Хтось дає кошти, хтось говорить про те, що вони готові зі своїх хабів транспортувати це збіжжя до інших країн.

Вже рік працює зернова ініціатива. Понад 32 мільйони тонн українського збіжжя експортовані і до країн Глобального Півдня

Подивіться, наскільки гостро реагував президент ПАР в Петербурзі на так званому «саміті «Росія-Африка» на подачки з боку президента країни-агресора: давайте ми вам дамо якусь частину безкоштовно. Президент ПАР, нагадаю ще раз, був в Україні, спілкувався з президентом. Офіс президента, керівник офісу веде переговори з дипломатичним радником цього президента. Він чітко сказав: нам не потрібні ваші подачки, нам потрібне повноцінне відновлення зернової ініціативи. Тому ось вам перша пропозиція.

З кожною з цих країн до війни Україна мала доволі інтенсивний обсяг економічних контактів. Тому ми говоримо вже сьогодні з цими країнами, яким чином після нашої перемоги ці країни можуть повернутися в Україну і продовжувати або збільшувати свою економічну присутність.

До речі, це абсолютною мірою стосується Китаю. Згадайте, яким був рівень товарообігу між Україною та Китаєм до війни. Ми бачимо зараз все більше і більше позитивні заяви Китаю, коли вони говорять про те, що не може жодна ядерна держава світу шантажувати неядерну державу, не може жодна держава говорити чи діяти шляхом порушення територіальної цілісності та суверенітету тієї чи іншої держави.

Тому ось вам ті пропозиції, які Україна викладає на стіл і буде продовжувати це робити.

– Тим не менше, зазначено, що на саміті в Джидді будуть обговорювати 10 пунктів формули миру Володимира Зеленського. А продовольча безпека – це лише один пункт. Там є і справедливість, там є і виведення російських військ, і припинення бойових дій.

Ми поки що не бачили очевидних закликів від країн Глобального Півдня, вони не закликали Росію вивести свої війська з України. Ба більше, коли представник Китаю був в Україні, він навіть у Бучу не погодився поїхати.

– А представник Бразилії погодився поїхати в Бучу. Ви чомусь забуваєте інші принципи формули миру. Ви забуваєте екологію. Ви забуваєте гуманітарні питання, обмін військовополоненими, повернення дітей.

Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності

Є абсолютно припустимим, що країни Глобального Півдня не будуть брати участь в організації всіх 10 принципів української формули миру. Це абсолютно нормально. Тому одним із завдань саміту в Джидді буде розподіл відповідальності між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті. Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то Китай абсолютно, наприклад, може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни.

Але жодна з них, жоден з лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української формули миру. І, зверніть увагу, що зараз все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій, думок щодо миру. Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цієї формулою миру, враховує раціональні побажання наших партнерів.

Жоден з лідерів не висловив заперечень щодо необхідності української формули миру. Все менше і менше лунає так званих альтернативних пропозицій

– На початку нашої розмови ви дуже довго говорили про те, які теплі відносини склалися між Володимиром Зеленським і наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. У мене дуже просте питання. Чому через 17 місяців повномасштабної війни лідер Саудівської Аравії досі не приїхав до України?

– Тому що, очевидно, не співпадають графіки. Як тільки вони співпадуть, він обов’язково приїде.

– Це якась непереконлива відповідь, принаймні для мене. Навіть президент Джо Байден був в Києві. Невже за 17 місяців у принца не співпали графіки?

– Думаю, коли ви побачите спадкоємного принца в Україні, ви обов’язково в цьому переконаєтеся.

– А чи відомо вам, як в країнах Глобального Півдня, у тій самій Саудівській Аравії, в Китаї можуть і будуть або вже реагують на те, що Україна продовжує завдавати ударів по цілях в Росії? Це вже доволі таке питання з військової площини, тим не менше, воно має і політичне підспір’я.

– Мені не доводилося чути жодної реакції з цього приводу.

– Ні від кого?

– Ні.