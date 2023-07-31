Представники уряду США візьмуть участь у саміті Саудівської Аравії щодо України – Держдеп

Сполучені Штати підтримують проведення саміту Саудівської Аравії щодо України – про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер на брифінгу 31 липня.

«Ми давно заявили, що важливо, аби Україна була за кермом, коли йдеться про будь-яке потенційне дипломатичне вирішення цієї війни. Важливо, аби країни, які досі напряму не чули від України, вислухали її, тож ми раді, що (такі – ред.) країни візьмуть участь у саміті, аби безпосередньо говорити з Україною», – сказав він.

Інформацію щодо переліку країн, які візьмуть участь, Міллер запропонував отримувати в урядів України та Саудівської Аравії, але підтвердив, що представники американського уряду будуть на події.

«Я можу підтвердити, що там будуть чиновники США. Ще не готовий оголосити, які саме, але впродовж тижня, звичайно, ви можете очікувати, що ми це зробимо», – додав речник.

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Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.