Чехія підтвердила проведення саміту щодо України в Саудівській Аравії, про це заявив представник Міністерства закордонних справ Чехії Деніел Дрейк, повідомляє ČTK.

За словами чиновника, Прага вже отримала запрошення на зустріч, де представники 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні. Зараз вирішують, хто представлятиме Чехію на саміті.

«Я можу підтвердити, що Чеська Республіка отримала запрошення на саміт у Джидді, Саудівська Аравія, рівень представництва вирішується», – заявив Дрейк.

Раніше стало відомо, що Саудівська Аравія збирається провести переговори між Заходом, Україною і ключовими країнами, що розвиваються, на початку серпня. Серед учасників – Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі й Замбія. Росія не запрошена, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, які брали участь в обговоренні.

За словами співрозмовників видання, зустріч потрібна для того, щоб Захід міг заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни Росії проти України.

Саудівська Аравія, за словами дипломатів, була обрана для проведення переговорів, зокрема, щоб переконати Китай, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, взяти в них участь.

Країни, що розвиваються, заявили, що готові обговорювати загальні принципи, але не можуть підтримати план Зеленського, зазначають журналісти.