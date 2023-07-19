Посол України припускає, що відмова від участі Путіна в саміті обговорювалася усіма членами БРІКС

Посол України в Південноафриканській республіці (ПАР) Любов Абравітова припускає, що відмова від участі російського президента Володимира Путіна в саміті БРІКС обговорювалася усіма країнами-членами. Про це вона заявила в коментарі Радіо Свобода.

«Це рішення було за взаємною спільною згодою у форматі БРІКС. Тобто для мене це означає, я так читаю, що консультації відбувалися не лише у двосторонньому форматі, а у форматі лідерів БРІКС. Очевидно, що застереження були не лише з боку ПАР», – заявила вона.



Але, за її словами, саме ПАР як країна, яка приймає цьогорічний саміт, була зацікавлена в тому, щоб Путін не приїжджав особисто, оскільки саме ПАР була зобов’язана його заарештувати.

19 липня на сайті лідера ПАР Сиріла Рамафоси повідомили, що Володимир Путін не буде учасником саміту БРІКС – Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Раніше агенція Reuters писала, що президент ПАР попросив у Міжнародного кримінального суду (МКС) дозволу не заарештовувати Володимира Путіна у разі, якщо він приїде на саміт БРІКС.

У березні МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей із непідконтрольних Києву територій до Росії.

ПАР, де у серпні проходитиме саміт БРІКС, входить до числа країн, які підписали Римський статут, що зобовʼязує її виконувати рішення МКС і заарештувати Путіна після приїзду.